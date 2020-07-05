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عدن - ياسمين التهامي - عــــــــاجل:محاولة انقلاب عسكري وقوات كبيرة تتحرك لاسقاط هذة المحافظة الجنوبية .."تفاصيل خطيرة"

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مصادر محلية عن تحركات سرية لميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي بتخزين أسلحة في منازل ومقار تابعة لعناصر المجلس في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن. وبينت المصادر بأن معلومات أمنية وصلت إلى محافظ محافظة شبوة رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة محمد صالح بن عديو أكدت تحركات سريع تقوم به مليشيا الانتقالي الجنوبي للانقضاض على عتق والسيطرة على مؤسسات الدولة في المحافظة. وأضافت المصادر بأن المعلومات تضمنت تحركات سرية لتخزين أسلحة مختلفة لساعة الصفر وهو ما دفع بالمحافظ بن عديو لإصدار توجيهات حازمة للتعامل مع تلك التحركات بشكل حازم ومنع أي أطقم ومسلحي الانتقالي من دخول مدينة عتق عاصمة شبوة النفطية جنوب شرق اليمن. مصادر محلية عن تحركات سرية لميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي بتخزين أسلحة في منازل ومقار تابعة لعناصر المجلس في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن. وبينت المصادر بأن معلومات أمنية وصلت إلى محافظ محافظة شبوة رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة محمد صالح بن عديو أكدت تحركات سريع تقوم به مليشيا الانتقالي الجنوبي للانقضاض على عتق والسيطرة على مؤسسات الدولة في المحافظة. وأضافت المصادر بأن المعلومات تضمنت تحركات سرية لتخزين أسلحة مختلفة لساعة الصفر وهو ما دفع بالمحافظ بن عديو لإصدار توجيهات حازمة للتعامل مع تلك التحركات بشكل حازم ومنع أي أطقم ومسلحي الانتقالي من دخول مدينة عتق عاصمة شبوة النفطية جنوب شرق اليمن.

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