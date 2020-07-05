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صنعاء - ياسمين الخيامي - هذا هو سبب إصرار الرئيس هادي على طرد الامارات من التحالف مهما كان الثمن..شاهد اخطر وثيقة كشفها الرئيس صالح ( صورة + نص الوثيقة )

2020/07/05 الساعة 05:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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