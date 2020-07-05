شكرا لبحثكم عن خبر هل يعود بن مبارك إلى التشكيل الحكومي الجديد؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تجري في العاصمة السعودية الرياض مشاورات بين القوى السياسية اليمنية لاختيار تشكيلة الحكومة الجديد وفقا لاتفاق الرياض.

وفيما لاتزال المشاورات جارية بشكل مكثف لاختيار الحكومة مصغرة تتكون من 24 وزيرا مناصفة بين الشمال والجنوب، تطفو إلى السطح تكهنات كثيرة عن هوية من يتولى رئاسة الحكومة وكذا أسماء اعضائها.

وفي خضم التكهنات والترشيحات عاد أسم السفير أحمد عوض بن مبارك مجددا كمرشح لرئاسة الحكومة.

ويعد بن مبارك من السياسيين اليمنيين الذين برزوا خلال الفترة الماضية وخصوصا عقب ثورة الشباب التي اطاحت بحكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

Advertisements

وتقلد أحمد بن مبارك منصب مدير مكتب الرئيس هادي عقب تعيينه رئيسا توافقيا لليمن وفقا للمبادرة الخليجية والانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2012.

وكان بن مبارك من أبرز الشخصيات التي ادارت مؤتمر الحوار الوطني وتأسيس دستور اليمن الاتحادي قبل انقلاب مليشيا الحوثي.

وعقب مؤتمر الحوار اصدر الرئيس هادي قرارا بتعيين أحمد بن مبارك رئيسا للحكومة خلفا لمحمد سالم باسندوة، إلا أن مليشيا الحوثي رفضت القرار وقامت باختطاف بن مبارك لعدة أيام قبل أن تطلق سراح إثر تراجع الرئيس هادي عن قراره، ليتم تعيين بن مبارك سفيرا لليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشير التوقعات إلى أن السفير أحمد بن مبارك سيكون في منصب بارز ضمن التشكيل الحكومي الجديد، لكونه أحد السياسيين المقربين من الرئيس هادي.