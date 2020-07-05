شكرا لبحثكم عن خبر مقتل وإصابة 7 مدنيين في اعتداءات جديدة لمليشيات الإخوان بالتربة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل مواطن وأصيب ستة آخرون بجراح، صباح السبت، برصاص مسلحين يتبعون مليشيات الإخوان بقرية صبران مديرية التربة في محافظة تعز.

وقال مصدر أمني، إن مليشيات الإخوان التابعة للقيادي الإخواني حمود المخلافي، قامت باقتحام منازل الأهالي في قرية صبران شمال شرق مدينة التربة، مخلفة شهيدا يدعى رعد الرباصي، وستة جرحى آخرين.

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وذكر المصدر أن أهالي قرية صبران حاولوا التصدي لمليشيات الحشد الإخواني أثناء اقتحامهم المنازل، مضيفًا إن مليشيات الإخوان مستمرة منذُ صباح اليوم وحتى الآن باقتحامها لمنازل المواطنين في المنطقة.

يُشار إلى أن مليشيات الإخوان للقيادي الإخواني حمود المخلافي تواصل محاولاتها التمركز في قرية صبران، وسط رفض أهالي المنطقة، حيث قام الأهالي بنصب خيمهم معبرين عن رفضهم لتواجد المليشيات، الأمر الذي أثار غضب مليشيات الحشد الإخواني وقاموا بمداهمة المنازل صباح اليوم.