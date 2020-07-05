شكرا لبحثكم عن خبر مقتل وإصابة 7 مدنيين في اعتداءات جديدة لمليشيات الإخوان بالتربة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قتل مواطن وأصيب ستة آخرون بجراح، صباح السبت، برصاص مسلحين يتبعون مليشيات الإخوان بقرية صبران مديرية التربة في محافظة تعز.
وقال مصدر أمني، إن مليشيات الإخوان التابعة للقيادي الإخواني حمود المخلافي، قامت باقتحام منازل الأهالي في قرية صبران شمال شرق مدينة التربة، مخلفة شهيدا يدعى رعد الرباصي، وستة جرحى آخرين.
وذكر المصدر أن أهالي قرية صبران حاولوا التصدي لمليشيات الحشد الإخواني أثناء اقتحامهم المنازل، مضيفًا إن مليشيات الإخوان مستمرة منذُ صباح اليوم وحتى الآن باقتحامها لمنازل المواطنين في المنطقة.
يُشار إلى أن مليشيات الإخوان للقيادي الإخواني حمود المخلافي تواصل محاولاتها التمركز في قرية صبران، وسط رفض أهالي المنطقة، حيث قام الأهالي بنصب خيمهم معبرين عن رفضهم لتواجد المليشيات، الأمر الذي أثار غضب مليشيات الحشد الإخواني وقاموا بمداهمة المنازل صباح اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 7 مدنيين في اعتداءات جديدة لمليشيات الإخوان بالتربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.