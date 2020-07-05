شكرا لمتابعة خبر عن بعد وصول السفن النفطية : الحوثيون يلمحون بستمرار أزمة المشتقات النفطية ورفع الاسعار في مناطق سيطرتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت جماعة الحوثي ، مساء السبت، بيان صادم يوحي باستمرار أزمة الوقود في مناطق سيطرتها، وذلك بعد ان استبشر المواطنين بانفراج وشيك للأزمة ووصول أربع سفن نفطية إلى ميناء الحديدة.

ونقلت قناة المسيرة الحوثية عن وزير النفط والمعادن التابع للحوثيون أحمد عبدالله دارس قوله؛ إن لسفن النفطية المفرج عنها اليوم لا تلبي احتياجات السوق، في إشارة منه الى استمرار أزمة الوقود في مناطق سيطرتهم.

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‏‎واضاف دارس: يتم تحميلنا غرامات تأخير السفن النفطية بشكل يومي وبعضها بلغت فترة احتجازها أكثر من مئة يوم. فيما اعتبر مراقبون تصريح الوزير الحوثي هذا يعني ان جماعة الحوثيون سترفع اسعار المشتقات النفطية.

وللاسبوع الثاني على التوالي تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي أزمة خانقة في المشتقات النفطية، حيث وصل سعر الدبة البترول في السوق السوداء سعة 20 لتر الى 20 ألف ريال.