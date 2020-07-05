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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، متابعيها صورة جديدة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت لاميتا فرنجية، داخل منزلها بإطلالة جريئة ترتدى روب باللون الابيض عاري الكتف والساق، ورفعت شعرها الاسود للخلف بطريقة جذابة ومتناسقة مع إطلالتها، نالت اعجاب متابعيها. يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • هل تذكرون الفنانة السورية "جانيار حسن" التي لعبت دور (بنت ابو ظافر) في مسلسل باب الحارة .. شاهدو الصور الفاضحة التي نشرتها اليوم .. بصدر بارز ومؤخرة منفوخة • تسريب اول فيديو من حلقة الفنان محمد رمضان في برنامج "رامز مجنون رسمي" التي امتنعت قناة MBC عن بثها في رمضان ..شاهد كيف انتقم منه رامز جلال بطريقة لم يتخيلها أحد • أفعى ضخمة تبتلع رجل بلمح البصر وهو حي وتخفيه في بطنها 7 أيام .. وعندما يئس اهله من البحث عليه قررت الشرطة فتح بطن الأفعى فوجدو بداخلها مفاجأة لم يتخيلها أحد ..شاهد فيديو مرعب • كاظم الساهر يخطف أجمل فتاة مصرية ويتزوجها رسميا .. شاهد كيف ظهرت كانها حورية الأرض واذهلت الجميع بجمالها الخارق .."صور" • شقيقة الفنانة "هيفاء وهبي" قنبلة نووية إباحية بجانب علم كردستان (شاهد الصور) • ‏هل تتذكرون نجمة مسلسل "باب الحاره" (زوجة العقيد معتز) "شمس بسام" شاهد كيف كشفت مابين فخذيها بوضعيات مغرية غير مبالية بأحد..(شاهد الصور) • ظهور مثير لزوجة ملك الاردن.. الملكة رانيا تخطف الأنظار وكأنها حورية من الجنة وتقهر كل أميرات الخليج.. شاهد الصور Advertisements • نامت مع حبيبها ولم تعلم أنه صور كل ماحدث بينهما في الليل الفنانة "لاميتا فرنجية" من غرفة النوم بمنشفتها...(شاهد الصور المغرية). • شاهد الأمير السعودي الذي خطف قلوب الفتيات بوسامته الساحرة واصبح فتنة النساء بالسعودية... (صور) • حقيقة زواج الأمير محمد بن سلمان من هذة الفتاة الفائقة الجمال .. عمرها 18 سنة وتبدو كأنها حورية من الجنة ..شاهد الصور • فضيحة برنامج ذا فويس على قناة MBC .. متسابقة مغربية سحرت عقول لجنة التحكيم بجمالها الشديد ..الفنان راغب علامة لم يستطع تمالك نفسه امامها فحدث مالا يمكن تخيله .. شاهد الفيديو • قناة MBC تنشر لقطات محرجة لرامز جلال مع ممثلة مصرية شهيرة في برنامج "رامز مجنون رسمي".. كانت تصرخ وهو يسحب بنطلونها بقوة فحدث مالم يكن بالحسبان .. شاهد • تسريب فيديوهات إباحية لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد • ياسمين صبري تصاب بالجنون بعد تسريب فيديوهات اباحية لزوجها رجل الاعمال "احمد ابو هشيمة" ..شاهد الفيديوهات التي تم تسريبها • هذا الشراب الذي تتناوله كل يوم سبب رئيسي لارتفاع ضغط الدم وحدوث النوبة القلبية ..توقف عن تناوله الأن وعش مرتاح البال • عاجل : انقلاب عسكري الأن والجيش يصدر البيان رقم (1) • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد -----------------------

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