الزُبيدي يُجري اتصالا هاتفيا بأسرة الشهيد البطل يُسري الحوشبي

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يزيد بن سلمان - شبوة - أجرى اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، اتصالاً هاتفيا بأسرة الشهيد البطل العميد يُسري عبده حازم محمد العمري الحوشبي، قائد اللواء العاشر صاعقة.
وقدم الزُبيدي خلال اتصاله تعازيه ومواساته لإسرة الشهيد يُسري، ومشاطرته وإخوانه أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، لهم أحزانهم بهذا المصاب الأليم، سائلاً المولى العلي القدير ألا يريهم مكروهاً بعده.
وأشاد رئيس المجلس الانتقالي بالأدوار البطولية للشهيد يسري وهو يذود عن حياض الوطن الجنوبي في محور أبين القتالي، مؤكداً أن ماقدمه الشهيد من مآثر ستبقى محل فخر واعتزاز لأسرته وقيادته وأبناء الجنوب كافة.
ومن جانبه عبر رشدي الحوشبي شقيق الشهيد، عن خالص شكره للواء عيدروس الزُبيدي، على هذه اللفتة الكريمة، مؤكداً أن استشهاد القائد يُسري لن يزيدهم إلا تمسكاً بما سار عليه الشهيد طوال مسيرته النضالية،حتى تحقيق الهدف الذي ضحّى من أجله، والمتمثل في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.
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