شكرا لمتابعة خبر عن الانتقالي : يتحرك لإسقاط شبوة وبن عديو يصدر توجيهات طارئه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية في محافظة شبوة ، بأن معلومات أمنية ، كشفت عن تحركات سرية لميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا ، إلى تخزين الأسلحة في منازل ومقار تابعة لعناصر الانتحار بشكل سري .

وبينت المصادر بأن المعلومات وصلت إلى محافظ محافظة شبوة رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة محمد صالح بن عديو ، والتي تمثل تلك المعلومات بأن هناك توجه للانتقالي الجنوبي للانقضاض على عتق والسيطرة على مؤسسات الدولة فيها.

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وقالت المصادر بأن المعلومات تضمنت تحركات سرية لتخزين أسلحة مختلفة لساعة الصفر ، وهو ما دفع بالمحافظ بن عديو ، إصدار توجيهات حازمة للتعامل مع تلك التحركات بشكل حازم ، ومنع دخول أي أطقم عسكرية مسلحة ، من دخول مدينة عتق عاصمة شبوة النفطية جنوب شرق اليمن.

واصدر المحافظ بن عديو توجيهات صارمة قضت بمنع دخول الاطقم المسلحة والاشخاص المسلحين الى عاصمة المحافظة عتق ما لم يكن لديهم امر عملياتي من وحداتهم لمن كانوا في مهمة رسمية.

وصدرت تلك التوجيهات إلى مدير الأمن والشرطة قضت بمنع دخول الاطقم المسلحة والمسلحين بعد تلقي تأكيد على اتخاذ إجراءات مشددة تضمن ذلك ابتداء من اليوم .