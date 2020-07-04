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عدن - ياسمين التهامي - السبت 04-07-2020? - آخر تحديث السبت 4-7-2020? شاهد صورة نادرة للرئيس صالح في مأرب مع ملك عربي بالبزات العسكرية وبماذا أكرمهم مواطن مأربي؟ شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ر ناشطون في مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة للرئيس الرحل علي عبدالله صالح اثناء زيادته لمأرب قبل افتتاح سد مأرب الى جانبه الملك حسين بن طلال ملك الأردن وهم يلبسون البزات العسكرية . وقال ناشطون ان مواطن مأربي يظهر في الصورة منحهم لبن الإبل بطريقة بسيطة وتظهر الإبل في الصورة. ر ناشطون في مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة للرئيس الرحل علي عبدالله صالح اثناء زيادته لمأرب قبل افتتاح سد مأرب الى جانبه الملك حسين بن طلال ملك الأردن وهم يلبسون البزات العسكرية . وقال ناشطون ان مواطن مأربي يظهر في الصورة منحهم لبن الإبل بطريقة بسيطة وتظهر الإبل في الصورة.

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