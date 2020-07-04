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عدن - ياسمين التهامي - محاولة انقلاب عسكري في إثيوبيا وصدور البيان رقم (1) !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في بيان عن فشل محاولة انقلاب في بلاده، وقال: محاولات الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا باءت بالفشل. وأكد آبي أحمد في بيانه الأول أن “تكوين الجيش الإثيوبي يمنع الانقلاب، لأنه جيش وطني قومي بعيد عن السياسة، مهمته حماية سيادة الوطن”. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي خلال اجتماع مع قيادات إثيوبية إن “هناك من يطلقون الرصاص ولن نكتفي بملاحقتهم بل سنلاحق الذي دفعهم إلى إطلاق الرصاص”. وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي استحالة نجاح أي محاولة انقلابية عسكرية في بلاده، وقال إن الاضطرابات التي وقعت بعد قتل المغني الشعبي هاشالو هونديسا ومحاولات الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا قد باءت بالفشل. وأضاف أنه تم التخطيط للسيطرة على أديس أبابا تحت شعار “نبدأ بأديس وننتهي بأديس”، مضيفًا: “هذا العمل التخريبي قامت به مجموعة تنفذ أجندات خارجية، وفشلت في السيطرة على أديس أبابا، لأنها رمز إثيوبيا وعاصمتها”. رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في بيان عن فشل محاولة انقلاب في بلاده، وقال: محاولات الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا باءت بالفشل. وأكد آبي أحمد في بيانه الأول أن “تكوين الجيش الإثيوبي يمنع الانقلاب، لأنه جيش وطني قومي بعيد عن السياسة، مهمته حماية سيادة الوطن”. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي خلال اجتماع مع قيادات إثيوبية إن “هناك من يطلقون الرصاص ولن نكتفي بملاحقتهم بل سنلاحق الذي دفعهم إلى إطلاق الرصاص”. وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي استحالة نجاح أي محاولة انقلابية عسكرية في بلاده، وقال إن الاضطرابات التي وقعت بعد قتل المغني الشعبي هاشالو هونديسا ومحاولات الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا قد باءت بالفشل. وأضاف أنه تم التخطيط للسيطرة على أديس أبابا تحت شعار “نبدأ بأديس وننتهي بأديس”، مضيفًا: “هذا العمل التخريبي قامت به مجموعة تنفذ أجندات خارجية، وفشلت في السيطرة على أديس أبابا، لأنها رمز إثيوبيا وعاصمتها”.

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