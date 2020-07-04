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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء يناقش كيفية التعامل مع الطفل التوحدي في ظل جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
نظمت جمعية أطفال عدن للتوحد، اليوم، لقاءا توعويا بمشاركة 14 معلمة من معلمات أطفال التوحد، حول كيفية التعامل مع الطفل التوحدي في ظل جائحة كورونا.
وناقش اللقاء التعريف بمخاطر وأعراض فيروس كورونا، وكيفية القدرة على حماية الأطفال والمعلمات من الفيروس من خلال تطبيق قواعد التباعد الإجتماعي والخطوات الإحترازية الضرورية مثل نظافة وغسل اليدين والتعقيم المستمر، وفقا لوكالة سبا الشرعية.
كما تطرق اللقاء إلى أهم التحديات التي تواجه المعلمات والأسرة في ظل جائحة كورونا وكيفية التعامل مع الطفل وتأهيله ووقايته من المرض، وأثري اللقاء بالعديد من النقاشات والآراء التي تلخصت بمجملها في كيفية مواجهة فيروس كورونا.
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