شكرا لقرائتكم خبر عن إحرج وزير خارجية قطرمن قبل أردوغان ويأمره بتعديل جلسته أمامه... شاهد بالصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عرضت قناة الإخبارية مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء حضوره مع بعض الشخصيات والقيادات القطرية. وأوضح الفيديو أن أردوغان أمر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بتعديل جلسته فاستجاب الأخير على الفور. وأشار الرئيس التركي لوزير الخارجية القطري بيده ليرتب وضعه ويعدل جلسته، وذلك أثناء حضور أمير قطر تميم بن حمد والذي وافقه الرأي. كما تصدر هاشتاق “أردوغان يحلب تميم”، التريند، في وقت تتزايد فيه المطالب التركية من قطر بدفع “ضريبة” حمايتها ووجود الجنود الأتراك على أراضيها. ونشر النشطاء العديد من الرسوم الكاريكاتيرية التي تشبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرجل الذي يسوق أمير قطر تميم بن حمد، والذي جعل ميزانية بلاده بمثابة “دخل إضافي” لتركيا.. . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ورد الان ... تعيين نائبين للرئيس هادي أحدهما شمالي والاخر جنوبي الاطاحة بالنائب علي محسن الأحمر...الاسماء في التفاصيل صور ...من أكبرمنازل اليمن والذي يتسع ل25 ألف شخص والمياة تجري من تحته مع بدء تطبيق الزيادة في ضريبة القيمة المضافة..طرق بسيطة لتخفيض فاتورة الكهرباء..للمقيمين في السعودية ...تفاصيل Advertisements

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