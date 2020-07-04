شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. إسقاط طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي في صرواح غرب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020 مأرب - الخليج 365 نجحت القوات الحكومية، اليوم السبت، في إسقاط طائرة حوثية في صرواح غرب مأرب.

Advertisements وذكرت مصادر عسكرية، أن أفراد القوات الحكومية أسقطوا طائرة استطلاع (مسيرة) تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غرب مأرب. وتخوض القوات الحكومية معارك محتدمة ضد مليشيا الحوثي في صرواح.

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