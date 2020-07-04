شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجئة للجميع : الحوثيون يؤكدون إيداع مبالغ مالية في البنوك الإماراتية ويصدرون هذا البيان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت شركة النفط الخاضعة للسيطرة الحوثية في صنعاء بيانا هاما بشأن أزمة المشتقات لا سيما بعد إعلان التحالف الإفراج عن أربع سفن مؤكدة إيداع ثمن هذه السفن في البنوك الإماراتية.

وقال المدير التنفيذي لشركة النفط مساء اليوم في بيان له إن "قوى التحالف تواصل احتجاز 22 سفينة مشتقات نفطية وصل منهم سفينتان فقط".. . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأضاف الأضرعي أن" كميات البنزين والديزل التي تم الإفراج عنها من قوى التحالف لا تغطي أكثر من 5 أيام فقط، والمخزون لديهم ولدى محطات الوكلاء قد نفد .

وأشار إلى أن إفراج قوى التحالف عن سفينتين نفطيتين فقط هو لمنع إحراج الأمم المتحدة خصوصا وأن السفن المحتجزة حاصلة على التراخيص الأممية.

وتابع قائلا : سنبقى في خطة الطوارئ لأن الشحنة التي تم إطلاقها لا تكفي احتياج السوق من المواد النفطية لـ5 أيام فقط"

وأكد أن السفن المحتجزة قيمتها مدفوعة مسبقًا وقد أودع ثمنها في البنوك الإماراتية.

كما قال الأضرعي إن لجان الأمم المتحدة في جيبوتي تعتبر أحد العوائق التي تواجه سفن المشتقات لأنها تعمد لتأخيرها، وبعض الأحيان يستمر التأخير من 7 إلى 9 أيام يتحمل كلفتها التاجر.