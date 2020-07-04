شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثييون يردون بشكل عنيف على قاعدة ومطار جوية في السعودية ...تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الحوثيين ، مساء الجمعة، إنها استهدفا مطار وقاعدة جوية جنوب غربي الممكلة العربية السعودية.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف العربي العربي، اعترض وتدمير 4 طائرات مسيرة، أطلقها الحوثيين باتجاه المملكة.. . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثي، في بيان مقتضب، إن "سلاح الجو تمكن من تنفيذ عملية واسعة ظهر الجمعة، باتجاه مدينتي خميس مشيط ونجران (جنوبي السعودية) بعدد كبير من طائرات (قاصف 2K) المسيرة".

وأضاف سريع، أن "الطيران المسير استهدف غرفة العمليات والتحكم في مطار نجران، ومخازن الأسلحة ومرابض الطائرات في قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، وأهدافا عسكرية أخرى (لم يذكرها)".

وكان المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، قال في وقت سابق، أن "قوات التحالف اعترضت ودمرت 4 طائرات مسيرة، أطلقها الحوثيين باتجاه المملكة".

وأضاف المالكي في بيان، أن "3 طائرات تم اعتراضها وتدميرها بالأجواء اليمنية"، دون ذكر موقع تدمير الرابعة.

يأتي ذلك غداة إعلان التحالف تنفيذ عملية نوعية للرد على الهجمات الحوثية باليمن تجاه السعودية، فيما هدد الحوثيون في تصريحات لمتحدثهم العسكري، باستهداف مؤسسات عسكرية وسيادية في المملكة (لم يحددها)، ردا على هذا العملية.

والأربعاء، استأنفت مقاتلات التحالف العربي، غارات عنيفة على مناطق بالعاصمة صنعاء الخاضعةلسطيرة الحوثي التي توعدت باستهداف الأراضي السعودية.