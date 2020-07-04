التقسم الجديد لمحافظين المحافظات الجنوبية شاهد نصيب مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا ونصيب الشرعيه

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عدن - ياسمين التهامي - التقسم الجديد لمحافظين المحافظات الجنوبية 1- عدن الانتقالي مراد الحالمي. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: “غصبن عليك تزوجني أختك” .. حادثة غريبة في الكويت ومهلة يومان للتنفيذ وإلا!! القبض على ثلاثة يمنيين أعيان مع نساء في أحد الفنادق وهم في وضع شاذ شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو ) شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو) Advertisements الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد 2- حضرموت الشرعية سالم الخنبشي. 3- سقطرى متوافق عليه. 4- المهرة الشرعية. 5- لحج انتقالي. 6-ابين شرعية. 7- الضالع انتقالي. 8- شبوة شرعية. هذا وستعلن لاحقا في مؤتمر صحفي ، وتصدر قرارات جمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة بإشراف رئيس الوزراء معين عبدالملك الذي فرضته ايادي خارجية ورفضت النقاش حول مقعد رئيس الوزراء .

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