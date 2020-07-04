شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجامعة العربية تدين هجمات الميليشيات الحوثية بالطائرات المسيرة ضد الأراضي السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ،الجمعة، هجمات الميليشيات الحوثية بالطائرات المسيرة ضد الأراضي السعودية..مشيداً بتصدي قوات التحالف للهجمات ونجاحها في اعتراض وإسقاط الطائرات المسيرة.



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وقال أبو الغيط في بيان له "ان هذه الهجمات تعكس الغياب التام للارادة السياسية لدى الطرف الحوثي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار أو الدخول في مسار جاد لإحلال السلام في اليمن".

واضاف" أن اطلاق الحوثيين للصواريخ والطائرات المسيرة يعكس ارتهان قرارهم السياسي للطرف الذي يحركهم تحقيقا لأهدافه على حساب الاستقرار والسلام في اليمن ودون أدنى تقدير للظروف الصعبة التي يمر بها اليمنيون في هذه المرحلة وما يتعرض له هذا البلد من مأساة هي الأخطر عالميا على الصعيد الإنساني".