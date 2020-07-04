عاجل: انفجار الموقف عسكريا في التربية بين قوات تتبع الشرعية

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يزيد بن سلمان - شبوة - اندلعت قبل قليل اشتباكات عنيفة بمدينة التربة في تعز.

وقال مصدر محلي أن الأجواء متوثرة في مدينة التربة حيث اندلعت الاشتباكات بين قوات الشرطة العسكرية واللواء 35 مدرع بسبب رفض قوات اللواء 35 مدرع جيش تسليم مدينة التربة إلى الشرطة العسكرية.

وذكر المصدر أن الاشتباكات استمرت لدقائق ومن ثم توقفت.



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