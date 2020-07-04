شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان رسمياً عن وصول أول 3 ناقلات نفط محتجزة إلى غاطس ميناء الحديدة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، المهندس يحيى شرف الدين، وصول صباح اليوم السبت، أول 3 ناقلات مشتقات نفطية كانت محتجزة من قبل تحالف العدوان إلى غاطس ميناء الحديدة.
وأوضح المهندس يحيى شرف الدين، عن وصول الناقلة (سيوزيت) وعلى متنها ٢٩١٣٤ طن بنزين، والناقلة (سي هارت) عليها ٢٧٠٠٠ ديزل، والناقلة (حافظ) وعلى متنها ٢٦٩٥٣ مازوت صباح يومنا هذا إلى غاطس ميناء الحديدة.. . شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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وأشار نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية إلى أنه ستكون ناقلتين من الـ 3 ناقلات في أرصفة ميناء الحديدة يومنا هذا السبت.
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