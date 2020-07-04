شكرا لبحثكم عن خبر "الأزمات الدولية": يجب أن تكون محادثات السلام في اليمن شاملة ومتعدد الأحزاب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أنقرة/ الأناضول

دعت مجموعة الأزمات الدولية، الجمعة، أن تكون محادثات السلام في اليمن ضمن إطار شامل ومتعدد الأحزاب من أجل وقف الحرب الأهلية فيها.

وأوضحت المجموعة في تقرير لها، أن إنتشار وباء فيروس كورونا سرّع في بذل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأهلية، داعيا الدبلوماسيين أن يتبنوا نموذجا شاملا متعدد الأطراف لاستبدال النموذج الحالي التي تشوبه العيوب.

وأكدت ضرورة أن تكون محادثات السلام في اليمن شاملة ومتعدد الأحزاب من أجل وقف الحرب الأهلية التي دخلت عامها السادس.

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وطالبت الحكومة اليمنية والحوثيين بأن يعيدا النظر في توقعاتهما بشأن التسوية السياسية، والقبول بإشراك فصائل سياسية أخرى في المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

ودعت المجموعة، مجلس الأمن الدولي إلى وضع مسودة قرار تدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وتسوية شاملة.

ويشهد اليمن للعام السادس قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية منذ مارس/ آذار 2015، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وخلفت الحرب إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ بات أكثر من 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على مساعدات للبقاء على قيد الحياة.