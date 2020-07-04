التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في السوادية بالبيضاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020 الخليج 365 ـ البيضاء قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 04/تموز/2020، أهدافا للحوثيين في محافظة البيضاء وسط اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت أكثر من غارة على أهداف حوثية في مديرية السوادية بالمحافظة. ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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