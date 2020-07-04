شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن من على شاطئ البحر حورية البحر "دومينيك حوراني" تظهر كاشفة عن صدرها ومناطقها الحساسة.. شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ‏نشرت الفنانة اللبنانية ​دومينيك حوراني​ صورا لها من على البحر ظهرت فيه بالبكيني، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدت دومينيك مستمتعة على شاطئ البحر في ظل الأجواء الصيفية، واللافت هو انها ظهرت في الصور واضعة قرطا في أنفها.

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ولاقت صورها اعجاب العديد من المتابعين.

وكانت إستذكرت دومينيك حوراني مؤخرا المخرج اللبناني الراحل يحيى سعادة في ذكرى وفاته، كاشفة انه كان أول شخص آمن بموهبتها.