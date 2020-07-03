شكرا لبحثكم عن خبر سلطنة عمان تكشف عن بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة القوى العاملة في سلطنة عمان اليوم عن بشرى سارة للعمانيين العاملين في القطاع الخاص.

وأكدت الوزارة أنه تم الانتهاء من تدريب الفوج الأول والبالغ عددهم 250 متدربا ومتدربة من البرنامج الوطني للتطوير القيادي من أجل تمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص "اعتماد".

جاء ذلك خلال ترأس وزير القوى العاملة عبدالله بن ناصر البكري ترأس الاجتماع الخامس للجنة الإشرافية لمختبر سوق العمل والتشغيل لعام 2020، ضمن البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ)، وذلك بحضور أصحاب ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص الأعضاء والمختصين من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، بحسب صحيفة "الرؤية" العمانية.

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واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لسير العمل في المبادرات وما تم تحقيقه من خطوات العمل وفق الإطار الزمني الموضوع، كما تم استعراض سير العمل في البرنامج الوطني للتطوير القيادي من أجل تمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص "اعتماد" وخطة العمل للمشروع لعام 2020 حيث تم الانتهاء من تدريب الفوج الأول والبالغ عددهم 250 متدربا ومتدربة وجار العمل للبدء في تدريب الفوج الثاني فور استئناف نشاط التدريب كما تم استعراض آلية متابعة الخريجين.

الجدير بالذكر أن مختبر سوق العمل والتشغيل يشرف على ٧ مبادرات تهدف إلى تمكين الأطراف والجهات ذات العلاقة المعنية بسوق العمل.

وكانت الفترة الماضية شهدت العديد من الجهود والمبادرات لدعم سوق العمل, إضافة إلى الإجراءات التنظيمية التي تستهدف تنظيم سوق العمل ورفع نسب التعمين في القطاع الخاص ومن بينها الحظر المؤقت لتراخيص العمل للقوى العاملة الوافدة في بعض المهن والمبادرات التي خرجت من مختبر البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي.