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عدن - ياسمين التهامي - وفاة فنان مصري شهير قبل قليل.. والحزن يعم الوسط الفني .. شاهد من يكون؟





توفي اليوم الجمعة فنان مصري شهير بعد معاناة مع المرض. ونعى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية المصرية، الفنان محمود جمعة، الذي توفي اليوم داخل مستشفى بنها الجامعي. ونشر زكي، صورة للفنان راحل، عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة". بدوره، نعى المخرج تامر حمزة، الفنان الراحل، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مع السلامه ياعم محمود .. وسلامنا للحبايب". كان جمعة، قد تعرض لوعكة صحية مؤخرًا، ودخل إثرها في غيبوبة، وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي، واستمر بها حتى وافته المنية. وشارك جمعة في أكثر من عمل درامي مثل: "كلبش، بحر، بركة، وزلزال"، وآخر أعمال مسلسل "قوت القلوب".





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