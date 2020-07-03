شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة سويدية مبشرة : جسم الإنسان قادر على مواجهة فيروس “كورونا”! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت دراسة سويدية حديثة معلومات جديدة عن المناعة ضد فيروس كورونا، الذي تخطى حاجز الـ 11 مليون الإصابة حول العالم حتى الآن منذ ظهوره لأول مرة في الصين في ديسمبر الماضي.

وعلي خلاف ما أظهره كثير من الفحوصات الطبية بشأن عدم حصانة جسم الإنسان بشكل كاف من الإصابة بفيروس كورونا، فقد أظهرت دراسة سويدية أن المناعة ضد الفيروس قد تكون أعلى مما تظهره الاختبارات.

وتعطي الدراسة، التي أجراها فريق من الباحثين في معهد كارولينسكا في السويد، بصيص أمل بخصوص قدرة الجهاز المناعي للإنسان على التصدي للفيروس، إذ تشير إلى أنه كلما طال أمد الفيروس كان ذلك أفضل للجهاز المناعي للمرضى بكوفيد.

وتؤكد الدراسة أن العدوى يمكن أن تعود للإنسان مجدداً بعد اختفاء المرض، كما هو الحال مع الأمراض المعدية الأخرى، لكنها أظهرت أن فترة مناعة أطول ستساعد في ما يعرف باسم “مناعة القطيع”.