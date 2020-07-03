شاهد بالفيديو : ‘‘أسد جائع’’ يخطف ’’طفلة عمرها اربعة سنوات’’ من يد والدها ... شاهدوا كيف ‘‘أنتزع رأسها بوحشية‘‘ ... ’’فيديو لأصحاب القلوب القوية‘‘

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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة ، ٠٣ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٦ مساءً (الخليج 365)
مزق أسد غاضب فروة رأس طفلة صغيرة تبلغ من العمر 4 سنوات، بعد أن هاجمها هي ووالدها عبر السياج، في حديقة حيوانات بجنوب أفريقيا.
وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن الطفلة دينا ماري دي بير ووالدها بيتر تعرضا لهجوم شرس في حديقة "ويلتفريد" في جنوب أفريقيا يوم الأحد الماضي. وكان الشخصان قريبين من سياج الأسود، قبل أن يباغتهما أسد غاضب، وينقض على رأس الطفلة. وحين حاول الأب إنقاذ حياة ابنته تعرض هو الآخر للهجوم. وأضافت أن الحادث أدى إلى إصابة قوية على مستوى رأس دينا وتركها في حالة حرجة، فيما تعرض الأب لإصابات طفيفة.
وذكر المصدر أن فروة رأس دينا ماري دي بير انتزعت، مشيرا إلى أن أحد مخالب الأسد الهائج اخترقت جمجمة الطفلة الصغيرة.
وقال والدها إنه من المحتمل أن تستغرق ابنته فترة طويلة للتعافي.
وذكر مرشد سياحي في الحديقة أن الضحيتين اقتربتا كثيرا من السياج، الأمر الذي استفز الأسد.
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