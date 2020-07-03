شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون يهاجمون السعودية من جديد والتحالف يصدر بيانا "عاجل". والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، أنه اعترض ودمر أربع طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الجماعة باتجاه المملكة.

وشدد التحالف على أنه يطبق إجراءات حماية المدنيين وفق القانون الدولي، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين، وذلك بحسب قناة "العربية"

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وقالت قيادة القوات المشتركة للتحالف في بيانها: "قوات التحالف المشتركة تعترض وتدمر عدد 4 طائرات دون طيار "مفخخة"، أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المملكة".

وأكد العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، "الكفاءة العالية للقوات المشتركة في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها من خلال رصدها وتدميرها بعد إطلاقها مباشرة من داخل مناطق سيطرة جماعة الحوثي".

كما أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدوالي الإنساني وقواعده العرفية.