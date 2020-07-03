شكرا لمتابعة خبر عن التحالف يتوعد بالقضاء على قيادي حوثي بارز هدد بإستهداف أمن السعودية .. " الأسم والصورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توعد التحالف العربي وزير دفاع جماعة الحوثيين، اللواء محمد ناصر العاطفي، الذي هدد باستهداف امن السعودية بمصير مشابه للهالك صالح الصماد الذي سبق وتوعد المملكة ما وصفه عام باليستي، مما دفع التحالف عليه بقصف موكبه في الحديدة وتم الاقتضاء عليه.

حيث توعد العميد تركي المالكي، ببتر ايادي القيادات الحوثية التي تههد امن السعودية، كان اخرها تصريحات وزير دفاع جماعة الحوثيين، اللواء محمد ناصر العاطفي، باستهداف السعودية بأسلحة استراتيجية، الذي جاء رد التحالف العربي سريعا، بقصف مواقعجماعة الحوثيين بصنعاء والتعامل مع مخازن الاسلحة والطائرات المسيرة ومنصات اطلاق الصواريخ التي خزنتها المليشيات في حواري العاصمة صنعاء.

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وتسببت جماعة الحوثيين بنكبة جديدة للعاصمة صنعاء جراء غارات جوية في عملية عسكرية اعلنها التحالف امس الاربعاء ردا على تهديدات الحوثيين، وجلبت اليها الدمار والخراب والرعب جراء عبثيتها بإطلاق تهديدات طائشة باستهداف السعودية بأسلحة وتعليمات تتلقاها من ايران الداعمة للارهاب في المنطقة.

وأعلن العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي، يوم امس الخميس، تنفيذ عملية نوعية للرد على إطلاق جماعة الحوثيين صواريخ وطائرات مسيرة تجاه المملكة.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي، للحديث عن تفاصيل العملية العسكرية الفرعية ضد جماعة الحوثيين، إن ”التحالف العربي سيقطع ويبتر الأيادي الحوثية التي تستهدف المدنيين في السعودية، سواء مواطنين أو مقيمين، ولن يتم التهاون مع جماعة الحوثيين وقادتها وستتم متابعتها ومحاسبتها كما فعلنا مع الهالك صالح الصماد الذي وعد بعام باليستي“.

وأضاف المالكي: ”المدنيون والمنشآت المدنية خط أحمر، وعلى جماعة الحوثيين أن تفهم أن إملاءات الجنرالات الإيرانيين من الحرس الثوري الإيراني ومنهم الجنرال شهلائي في العاصمة المحتلة صنعاء لن تنفعهم، وعليها التفكير ألف مرة قبل استهداف المدنيين والمنشآت المدنية سواء كانت المطارات أو المنشآت الاقتصادية“.

وأردف قائلا إن ”جماعة الحوثيين لم تلتزم بالهدنة ، وهي رهينة بيد الإيرانيين“، مشددا على أن ”الميليشيات والقيادات الإيرانية في ?صنعاء? عليها التفكير ألف مرة قبل استهداف المدنيين“.

وأكد العقيد المالكي أنه ”تم التصدي لكل الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها جماعة الحوثيين“، موضحاً أن ”التحالف رصد 4276 انتهاكا حوثيا خلال 45 يوماً وأنه تم اعتراض شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها جماعة الحوثيين“.

وأوضح المالكي أن ”الصاروخ الذي حاول استهداف ?الرياض? بالستي إيراني الصنع وأن إيران تخرق القرار الأممي الخاص بحظر توريد السلاح إلى ?اليمن?، و النظام الإيراني يتعمد تقويض الأمن الإقليمي“.

وأكد المالكي أن ”جماعة الحوثيين الإرهابية تستخدم جبل النهدين كأحد مراكز تخزين الصواريخ البالستية، وأنه تم ضبط شحنات أسلحة إيرانية في أبريل ويوليو كانت في طريقها جماعة الحوثيين“.

وتابع قائلا: ”بادرنا بوقف إطلاق النار ولكن جماعة الحوثيين استمرت في إطلاق الصواريخ، وتم تنفيذ عملية نوعية للرد على إطلاق جماعة الحوثيين صواريخ وطائرات مسيرة تجاه ?المملكة“.