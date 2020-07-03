إجلاء 171 عالقا في جيبوتي بحرا إلى باب المندب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يوليه 2020

الخليج 365 - متابعات

رست في مرسى السويداء، بباب المندب، مساء الخميس، خامس الرحلات البحرية لإجلاء العالقين في جيبوتي.

حملت الرحلة 171 راكبا، أجروا فحوصات مخبرية للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا قبل انطلاقها.