شكرا لبحثكم عن خبر عطر الأمير "محمد بن سلمان" يشعل مواقع التواصل والسعوديون يتهافتون عليه والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - حقق العطر الذي يستعمله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، شهرة واسعة في مجال العطور، مثيراً تفاعل المغردين على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.
وتصدر هاشتاغ "عطر محمد بن سلمان"، الهاشتاغ الأكثر تداولاً عبر "تويتر"، في السعودية بعد صورة له من مكتبه.
واسم العطر "لو فرنشي" وهو من دار "غيرلان" الفرنسية العريقة والرائدة في صناعة العطور، وهو عطر كلاسيكي وخليط من البرغموت أو الليمون العطري واللافندر والعنبر وتبلغ قيمته 900 ريال سعودي، أي ما يعادل 240 دولارا أمريكيا.
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