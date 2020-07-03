شكرا لبحثكم عن خبر مدير مديرية الشيخ عثمان يغلق فرع شركة العمقي للصرافة.. لهذا السبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اغلق مدير عام مديرية الشيخ عثمان الاستاذ /فهيم عوض عباد احد فروع شركة العمقي واخوانه للصرافة في شارع السلفي في الشيخ عثمان بعدن جاء الاغلاق لفرع شركة العمقي للصرافة وتحويل الصرافين لشرطة الشيخ عثمان بناء على تزايد شكاوى المواطنين في عدم استلام العملة النقدية فئة مئتان ريال يمني الجديدة من العملاء مشكلا بذلك معانآة للمواطنين وصعوبة ارسال الحوالات النقدية لاقاربهم و دويهم في المحافظات الاخرى . Advertisements وحذر مدير مديرية الشيخ عثمان فهيم عباد جميع شركات الصرافة باتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة واغلاق شركات الصرافة ضد المخالفين الرافضين للتداول بالعملة الجديدة . وشدد عباد مدير عام المديرية على شركات الصرافة بالمديرية بسرعة تسديد الرسوم لقسم التراخيص بالاشغال العامة بالمديرية واستخراج تراخيص مزاولة المهن . مشيرا الى عزم السلطة المحلية بالمديرية لاستكمال النزول الميداني ومتابعة تسديد الرسوم واستخراج تراخيص مزاولة المهنة وضبط المتخلفين من المحال التجارية بالمديرية . *من منيف عبد الغفور

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