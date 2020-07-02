التحالف يكثف غاراته على مواقع وتجمعات حوثية بالجوف ومأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020 الخليج 365 ـ خاص: شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 02/تموز/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظتي مأرب والجوف شمال شرقي.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 16 غارة على مواقع وتجمعات للحوثيين في مديريتي العبدية وماهلية خلال الساعات الماضية. Advertisements وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا الحوثية جراء القصف الجوي. وفي محافظة الجوف، استهدف الطيران الحربي مواقع حوثية بمديرية خب والشعف. وكثف التحالف غاراته على أهداف حوثية في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية

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