شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مستجدات ... فشل سعودي في إدارة المفاوضات بين الشرعية المجلس الانتقالي وأنباء عن الخلافات بين أعضاء لجنة الوساطة البرلمانية والرئاسية .. اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ٠٢ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:١٨ مساءً (الخليج 365_متابعات)

أفادت مصادر دبلوماسية يمنية ، أن الرئيس عبدربه منصور هادي ، متمسك بموقفه بتنفيذ الشق العسكري والأمني ​​لاتفاق الرياض ، قبل الانتقال للتفاوض حول الشق السياسي في اتفاق الرياض ٢ الذي يجرى التفاوض حول بنوده بالعاصمة الرياض.

وبينت المصادر إلى لجنة التفاوض المكلفة من قبل السلطات السعودية والمتمثلة برئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب ومستشاري الرئيس بناء على طلب سعودي لقيادة الحوار غير مباشر بين الشرعية والانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا. وأكدت المصادر أن السعودية فشلت حتى الآن في تقريب وجهات النظر بين طرفي المفاوضات مما يدفع إلى الاستعانة برئاسة مجلس النواب ومستشاري الرئيس من أجل تحريك المياه الراكدة ولعب دور حمامة السلام بين الشرعية والانتقالي.

وعلى النقيض من الرغبة السعودية اتمام الاتفاق لفتت المصادر التي إلى أن أقسام حادة في لجنة الحوار غير المباشر بعد أن رفض عدد من أعضاء مجلس النواب ومستشاري الرئيس هادي بعد رفضهم الدخول في اللجنة وتفضيلهم البقاء في صف الشرعية.

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وأوضحت المصادر بأن البركاني يسعى لإقناع عدد من مستشاري الرئيس وأعضاء هيئة الرئاسة لعضوهم عن رأيهم المتمسك بالشرعية والاشتراك معه في قيادة الحوار غير المباشر بين الشرعية والانتقالي.

وتقدم المصادر بأن يكوناء دور رئيس الوزراء الحالي لحكومة الشرعية معين عبدالملك بان هناك ضغوط إماراتية للإبقاء على معين عبدالملك على رأس الحكومة القادمة رغم اجماع الشرعية على انتهاء مرحلته كرئيس للحكومة بعد أن عدت من أسوء الحكومات على مستوى السنوات الماضية.

يوفر أن تمسك الرئاسة اليمنية بتنفيذ الشقين العسكري والأمني ​​وانسحاب مسلحي الانتقالي من المدن والمؤسسات الحكومية قبل الشروع في بنود الشق السياسي يمثل أهم عائق لا سيما مع رفض الانتقالي التراجع عن المحافظات التي سيطر عليها.

واعتبر الشروع في مناقشة الشق السياسي في الحوار الجاري في الرياض والانتقال لمرحلة جديدة تمهد للانتقال إلى اتفاق الرياض ٢ وفقًا لموقف السعودية ووقف إطلاق النار في الأماكن الملتهبة بين الأطراف.