شكرا لقرائتكم خبر عن من هو رجل "صالح " القوي الذي سيتولى رئاسة الحكومة ...علي محسن يدفع بشريكه رجل الاعمال نائباً وسط رفض من الاحزاب الوطنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية عن التوافق على اسماء رئيس الوزراء ونائبيه وتسمية 24 وزارة بعد دمج عدد من الوزارات والاستغناء عن وزارات أخرى، لافتا بأن المداولات جارية على تسمية بقية أعضاء الحكومة.

وأكد المصدر لـ ” وطن الغد ” على موافقة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي على تسمية الدكتور رشاد العليمي رئيسا للوزراء والشيخ احمد صالح العيسي نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية والشيخ محمد علي ابولحوم نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للخدمة المدنية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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ومن المزمع أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً في غضون الأيام القادمة بإعلان التشكيلة الحكومية بعد استكمال تسمية الوزراء. وأفاد المصدر المقرب أن من شأن إعلان الحكومة حسم الصراع الدائر بين الشرعية والمجلس الانتقالي، لافتا الى أن المناقشات والحوارات الواسعة الحالية تجري بدعم ورعاية سعودية.

وبين المصدر أن الحكومة الجديدة المكونة من 24 وزيرا ستكون مناصفة بين الشمال والجنوب وأن حصة الرئيس من التشكيلة 5 وزارات وستتوزع بقية الوزارات بين كافة المكونات كالانتقالي والحراك السلمي والائتلاف الوطني الجنوبي، ومكونات حضرموت، وأحزاب المؤتمر والإصلاح والاشتراكي.

وقال المصدر إن المشاورات أخذت في الاعتبار طبيعة المرحلة القادمة والمهام الكبيرة الملقاة على عاتق الحكومة وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة.

وتأتي هذه الحكومة تطبيقا لاتفاق “الرياض” الذي تم التوقيع عليه في 5 نوفمبر 2019 بين الشرعية والمجلس الانتقالي الذي سيطر علي العاصمة المؤقتة عدن في أغسطس الماضي.

وحسب المصادر فإن اسماء الوزارات التي تم الاتفاق عليها بعد الدمج والحذف كالتالي:

– وزير الداخلية – وزير الخدمة المدنية والتأمينات – وزير الدفاع – وزير النقل – وزير التخطيط والتعاون الدولي – وزير الخارجية والمغتربين – وزير العدل – وزير الشؤون القانونية – وزير الشباب والرياضة – وزير الإدارة المحلية – محمود وزير المالية – وزير الزراعة والمياة – وزير حقوق الإنسان – وزير الكهرباء – وزير التربية والتعليم العالي والمهني – وزير الإتصالات وتقنية المعلومات – وزير الصحة العامة والسكان – وزير الأوقاف والإرشاد – وزير الشؤون الإجتماعية والعمل – وزير الإعلام والثقافة والسياحة – وزير الأشغال العامة والطرق – وزير النفط والمعادن – وزير الثروة السمكية – وزير الصناعة والتجارة

