صعدة : استشهاد طفلة وامرأة وإصابة ستة آخرين بغارات لطيران العدوان على صعدة ( تفاصيل+صور+أسماء)

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة
استشهدت طفلة وامرأة مسنة وأصيب ستة آخرين معظمهم أطفال ونساء بغارات لطيران العدوان الأمريكي السعودي على محافظة صعدة.
وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان شن غارة على مخزن لمواد إغاثية وايوائية بجوار منزل في منطقة المقاش بمحيط مدينة صعدة، ما أدى إلى استشهاد طفلة وامرأة مسنة وإصابة ستة آخرين بينهم أطفال وتدمير المنزل المخزن بالكامل واضرار جسيمة في المنزل.
وأشار المصدر إلى أن الطيران شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة بصعدة أحدثت خسائر بشرية ومادية واضراراً واسعة في الممتلكات العامة والخاصة .
اسماء الشهداء :
1-سماء ضيف الله أحمد شعلول
2-مريم علي حسين أبو ريعه
اسماء الجرحى :
1- ليلى مجاهد علي سبعان
2- نايف أحمد ضيف الله شعلول
3- مريم أحمد ضيف الله شعلول
4- ملاك حسين رسام
5- ثرياء أحمد شعلول
6- محمد أحمد ضيف الله شعلول
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