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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير عسكري يكشف ما وراء زيارة اردوغان الخبيثة للدوحة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020
الشحات غريب
علق الخبير السياسي والعسكري العميد ثابت حسين صالح على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم للدوحة.
وقال ثابت في تصريحات خاصة لليمن العربي إن زيارة أردوغان الجديدة للدوحة كأول زيارة للرئيس التركي بعد جائحة كورونا تعكس المستوى الرفيع من التحالف بين البلدين... وهو تحالف كما هو معروف موجه ضد العرب عامة وضد السعودية ومصر والإمارات خاصة.
وأضاف من المتوقع أن تكون العلاقات الثنائية بين البلدين حاضرة خلال هذه الزيارة ...لكن الحاضر الأكبر سيكون التحالف بين أنقرة والدوحة وطهران في دعم أخونج اليمن والحوثيين ضد تطلعات شعب الجنوب خاصة والتحالف السعودي الإماراتي عامة، و كذلك الحال بالنسبة لدعم حكومة السراج الاخونجية في ليبيا ولدعم الجماعات الإرهابية في سورية.
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