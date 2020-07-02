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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : إطلاق سراح زوج حلا صدام حسين من السجن "شاهد" ..(صورة)





قالت مصادر في مفوضية حقوق الإنسان في العراق مساء أمس الثلاثاء أن السلطات العراقية أطلقت سراح زوج ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين بعد انتهاء مدة محكوميته. وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "تم اطلاق سراح المقدم جمال مصطفى عبد الله السلطان، مسؤول ملف شؤون القبائل والعشائر زوج حلا صدام حسين من السجن بعد انتهاء مدة محكوميته".







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