شكرا لبحثكم عن خبر مصادر تكشف عن الحجر الصحي "السري" الخاص بمقاتلي جماعة الحوثي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة عن إقامة مليشيا الحوثي مراكز حجر سرية للمقاتلين الحوثيين المصابين بفيروس كورونا.
وأفادت المصادر في تصريح لموقع "المشهد العربي" أن المليشيا أنشأت مراكز سرية في صنعاء وذمار، لوضع المقاتلين الحوثيين الذين يشتبه في إصابتهم بالفيروس.
وأوضحت أن المليشيا جهزت تلك المراكز بأحدث الإمكانيات وخصصت النصيب الأكبر من المساعدات لمراكز العزل الخاصة بمقاتلي المليشيا.
وأضافت أنه تم نقل مصابين حوثيين بكورونا من جبهات البيضاء وشمال الضالع إلى مدينة ذمار, كما تم نقل مشتبهين آخرين من جبهة صرواح في مأرب إلى صنعاء.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيا دربت فرقا من عناصرها للتعامل مع الحالات المصابة سواء في الجبهات أو مراكز العزل الصحي.
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