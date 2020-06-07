شكرا لبحثكم عن خبر طبيب روسي يعلن عن "مفاجآة" كورونا "الجديد" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وفقا للطبيب الروسي، أندريه مياسنيكوف، فإن المرض معدي جدا، لأنه ينتقل من شخص إلى آخر في الفترة قبل السريرية. وقال الطبيب أندريه مياسنيكوف، إن عدوى فيروس كورونا الجديدة هي مرض غير متوقع يمكن أن يفاجئك. وكتب الطبيب على صفحته على الشبكة الاجتماعية، أن COVID-10 شديد العدوى، لأنه ينتقل عن طريق قطرات الرذاذ في الفترة قبل السريرية، أي عندما لا يكون لدى الشخص المصاب أي أعراض.

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وقال الطبيب: "المجموعات المعرضة للخطر: 65 ، السمنة، السكري، أمراض القلب، أمراض الكلى".

وأضاف الطبيب أن فيروس كورونا خطير أيضًا على مرضى السرطان. المرضى المتبقيون، كقاعدة عامة، تكون العدوى خفيفة.

التدبير الوقائي الفعال الوحيد، وفقا لماياسنيكوف، هو المسافة الاجتماعية.