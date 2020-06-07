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عدن - ياسمين التهامي - نبوءة مثيرة لـ ضاحي خلفان: هؤلاء سيحكمون العالم بعد أزمة كورونا





أثار ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الجدل بسبب نبوءة مثيرة تتحدث عن شكل العالم بعد انتهاء أزمة كورورنا. وقال خلفان، في تغريدة على تويتر: “كل يتحدث عن ما بعد كورونا… ولكن ما بعد كورونا سيكون العالم مسيرا من قوى شريرة همها السيطرة على العالم والتحكم في البشر والاستحواذ على الاقتصاد”. يشار إلى أن عدد إصابات الفيروس المستجد كوفيد 19 تجاوز حتى اليوم الخميس 5ملايين إصابة، ،بينما بلغ عدد الوفيات 328172 حالة، كما تماثل للشفاء نحو 1899350 شخصا، وفق إعلان جامعة جون هوبكنز.





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