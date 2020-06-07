شكرا لبحثكم عن خبر تكليف وزير جديد للشباب والرياضة .. الاسم والصورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وبنإ

على اعترافات الحكومة اليمنية بحكومة الشباب والأطفال

وبنإ على اللوائح التنظيمية الخاصة للحكومة.

ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

قرار

مادة(١): تعيين الاخ/ وضاح سليمان الأحمدي وزيرآ لوزارة الشباب والرياضة.

مادة (٢) :يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العلاقة تقديم التسهيلات اللازمة لممارسة مهامه.

صدر برئاسة الحكومة الموافق٦يونيو/2020

محمد عبدالله جميع الخضر رئيس حكومة الشباب والأطفال.

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