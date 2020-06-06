شكرا لبحثكم عن خبر طرق بسيطة جداً لتنظيف الرئة وتحسين التنفس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الحفاظ على رئيتنا من أهم العادات الضرورية لكي نتمتع بصحة جيدة والرئتان في الغالب ذاتية التنظيف، ولكن مع زيادة الملوثات حولنا، يفضل القيام ببعض الخطوات لمساعدة الرئة على العمل بشكل أفضل، حسبما أوضح موقع “healthline”

وتطهير الرئتين لا يفيد الأصحاء فقط، ولكن أيضًا الذين يعانون من أمراض تنفسية، مثل الربو أو الانسداد الرئوي المزمن (COPD) أو التليف الكيسي، ويمكن أن يستفيد منه المدخنين كذلك.

-جهاز تنقية الهواء

احرص على تحسين جودة الهواء في منزلك من خلال شراء جهاز ينقي الهواء.

-مرشحات الهواء

يجب تغيير مرشحات تنقية الهواء باستمرار، سواء في التكييف، أو المدفئة المركزية، وغيرها.

-الابتعاد عن الروائح الصناعية

يعتقد البعض أن معطرات الهواء وكذلك الشموع المعطرة أنها تساعد على تنقية الهواء، لكنها في الحقيقة تحتوي على مواد كيميائية ضارة قد تؤدي إلى تهيج الرئتين.

لذلك يجب الحرص على استخدام مواد طبيعية بالكامل لتطهير المنزل.

-الهواء النقي

الحصول على هواء نقي من الطبيعة، يساعد على توسيع أنسجة الرئتين ويجعلها تعمل بشكل صحيح.

-تمارين التنفس

يمكن لبعض تمارين التنفس أن تحسن وظائف الرئة، خاصة للمدخنن، أو الذين أصيبوا بأضرار في الرئة.

-نظام غذائي صحي

للنظام الغذائي الصحي تأثير جيد على الرئة ويساعدها على تأدية وظيفتها.

فالأطعمة الغنية بفيتامين د، تحسن من صحة الرئة، وتقلل نوبات الربو لدى المصابين به.

الأطعمة والمشروبات المضادة للالتهابات

تحتوي بعض الأطعمة والمشروبات على مضادات أكسدة، قد تساعد على تقليل التهاب مجرى الهواء وبالتالي التنفس بشكل سليم.

وكشفت دراسة كورية أن تناول الشاي الأخضر مرتين يوميا، يقلل من خطر الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن لدى الأشخاص فوق 40 عام.

ومن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل، التوت، والقرنبيط، والكركم، و الشوكولاته الداكنة.

الدهون الصحية

تناول الدهون الصحية يساعد على تحسين الرئة

-الرياضة

ممارسة الرياضية يوميًا في الهواء النقي يساعد على تحسين وظائف الرئة.