طفل يمني موهوب يشعل مواقع التواصل الإجتماعي (صورة)

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يزيد بن سلمان - شبوة - أشعل طفل يمني مواقع التواصل الاجتماعي بموهبته الفطرية في التقاط الصور وتوثيق المناسبات . وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ان الطفل اسامة محمد مهيوب لم يكن طفلا عاديا، بل طفل متسلح بالموهبة والمهارة العاليتين.

واضافوا: إنه طفل موهوب بالفطرة وجد نفسه في مهرجان نمو الأول والذي أقيم للاطفال المبدعين في تعز، فحمل الكاميرا ومن وسط الجمهور ووثق اصدقائه النجوم الصغار.

وتابعوا " لقد وثق الطفل الموهوب "اسامة" كل تفاصيل المهرجان وهو منسجم مع كل الفقرات التي يقدمها أقرانه الصغار فادهشوا جميع الحضور" >

واختتموا: إنه طفل من تعز العظيمة فاحذروا يا معشر المصورين الكبار .."

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