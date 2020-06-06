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صنعاء - ياسمين الخيامي - خبر عاجل.. لجميع المواطنين من وزارة الصحة بصنعاء وتعلن هذا الأمر السار بشأن حالات كورونا في المستشفيات (تفاصيل)

أكد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء، الدكتور علي جحاف، أن حالات الشفاء من مرض كورونا في اليمن عالية وتتجاوز الـ 80%.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في تصريح صحفي مساء اليوم السبت، أن “الكادر الطبي يؤدي واجبه على أكمل وجه برغم المعاناة والحصار”.

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وقال إن “هناك أكثر من 32 مركز عزل لمواجهة كورونا في كل المحافظات وانتقلنا مؤخراً إلى تخصيص أسرّة لمرضى كورونا في كل المستشفيات”.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن المنظمات الأممية بعيدة عن الواقع الذي نعيشه في اليمن، مشيراً إلى أن مركز العزل الواحد يعمل فيه 90 عاملًا، والأمم المتحدة تقول سندعم 21 عاملًا فقط.

ولفت الدكتور علي جحاف إلى أن وزارة الصحة بصنعاء وجهت نداءً للمحافظات الجنوبية منذ بداية الأزمة لنكون يداً واحدة في مواجهة فيروس كورونا إلا أن الوزارة لم تلق أي رد حتى الآن.