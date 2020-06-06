كيف تعامل (صالح) مع تحذيرات مسدوس له في منتصف التسعينات عن مصير الجنوب؟

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يزيد بن سلمان - شبوة - أشاد الدكتور عبدالرحمن الوالي بالحنكة والذكاء الذي كان يمتلكها القيادي الجنوبي والسياسي البارز في الثورة الجنوبية الدكتور محمد حيدرة مسدوس في تحذيراته للرئيس السابق علي عبدالله صالح .

وقال الوالي إن الدكتور حيدرة مسدوس، وجه رسالة في 1995م إلى علي عبدالله صالح حذره فيها من تعديل طريقة تعامله مع الجنوبيين قبل ذهاب الجنوبيين إلى خيار الاستقلال .

واضاف الوالي :"نتذكر رسالته في 1995 لعفاش يحذره اذا لم تتعدل الامور فسيذهب الجنوب نحو الاستقلال".

وبين الوالي أن صالح، تعمل حينها مع تحذيرات مسدوس باللا مبالاة، حيث كان حينها صالح وجماعته منتشيين بالانتصارات التي حققوها في الجنوب ولم يعروا نصائح مسدوس أي اهتمام .

وأوضح أن هذا التجاهل بينت حكمة الدكتور حيدرة مسدوس من تحذيراته لصالح، حيث قال :"ولكن اثبتت الاحداث ان الحكماء الشجعان كمسدوس يرون المستقبل ببصيرتهم".

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