شكرا لبحثكم عن خبر وفاة ٦ من عائلة واحدة في صنعاء بسبب فيروس كورونا (تفاصيل) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - روى مصدر مقرب من عائلة جار الله بصنعاء تفاصيل وفاة ستة من عائلته بسبب فيروس كورونا.

وقال المصدر وفقا لموقع كريتر سكاي ان عائلته تمر بأصعب اوقاتها حيث فقدت ستة خلال عشرة ايام في البداية اصيب ابراهيم بفيروس كورونا ظل يعاني منها لمدة ثلاثة أيام قبل ان يتوفى وبعده بيومين توفيت زوجته.

وتابع قائلا بعد وفاة ابراهيم وزوجته بيومين لحقت زوجة اخي عمار قبل ان يتوفى عمار بنفس الاعراض بعد وفاة زوجته ب٢٤ ساعة.

وواصل قائلا ان قبل يومين توفي ابن عمه محمد بنفس الاعراض في حي هبرة وسط العاصمة صنعاء. مشيرا ان زوجته توفيت صباح اليوم.

ونوه بالقول ان عائلته فقدت 3 رجال و3 نساء خلال عشرة ايام متوسط الاعمار ٣٥ عاما .

وطالب المصدر من سلطة الامر الواقع الحوثيين على فرض حظر التجوال حتى لا يتفشى فيروس كورونا.ر

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