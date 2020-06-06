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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة الطوارئ تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا في تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز اليوم عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا .
وأوضح الناطق باسم اللجنة الدكتور احمد منصور انه تم فحص 20 حالة مشتبهة، ثبت إصابة 12 منها بالفيروس ليرتفع بذلك اجمالي الإصابات في المحافظة الى 96 حالة، تماثل منها خمس حالات للشفاء وتوفيت 24 حالة.
وأشار الى ان عدد الحالات النشطة يبلغ 67 حالة تتلقي العلاج في مراكز العزل العلاجي وبالحجر المنزلي الطوعي وتحت ملاحظة فريق الاستجابة واشرافها
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