شكرا لبحثكم عن خبر بعد سقوط سيارة داخله كانت تقلهم.. فقدان عدد من الأطفال في خزان ماء بمحافظة ريمة (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية عن مصير مجهول ينتظرعدد من الأطفال بعد سقوط سيارة كانت تقلهم داخل خزان ماء بمحافظة ريمة .

وقالت المصادر أن سيارة لاند كروزر نوع شاص موديل قديم سقطت في خزان لتجميع المياه في بمديرية الجبين عزلة قطو التابعة لمحافظة ‎ريمة.

وإضافة المصادر أن السيارة انزلقت بسبب هطول الأمطار وانحرفت عن مسارها وهو ما تسبب في سقوطها في خزان كبير للمياه .

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وأكدت المصادر أن عملية البحث مازالت جارية عن بعض الأطفال المفقودين حتى اللحظة .

هذا ولم تشر المصادر عن عدد الأطفال الذين مازالوا مفقودين لكنه أكد أن عملية إنقاذهم باتت شبه مستحيلة .