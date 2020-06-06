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شكرا لبحثكم عن خبر بعد سقوط سيارة داخله كانت تقلهم.. فقدان عدد من الأطفال في خزان ماء بمحافظة ريمة (صورة) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية عن مصير مجهول ينتظرعدد من الأطفال بعد سقوط سيارة كانت تقلهم داخل خزان ماء بمحافظة ريمة .
وقالت المصادر أن سيارة لاند كروزر نوع شاص موديل قديم سقطت في خزان لتجميع المياه في بمديرية الجبين عزلة قطو التابعة لمحافظة ريمة.
وإضافة المصادر أن السيارة انزلقت بسبب هطول الأمطار وانحرفت عن مسارها وهو ما تسبب في سقوطها في خزان كبير للمياه .
وأكدت المصادر أن عملية البحث مازالت جارية عن بعض الأطفال المفقودين حتى اللحظة .
هذا ولم تشر المصادر عن عدد الأطفال الذين مازالوا مفقودين لكنه أكد أن عملية إنقاذهم باتت شبه مستحيلة .
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