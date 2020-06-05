قفزة حادة وغير مسبوقة لإصابات كورونا فى السعودية وأكثر من 2590 بحالة جديدة

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عدن - ياسمين التهامي - لليوم الثالث على التوالى، شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد فى السعودية ارتفاعا بأكثر من 30 حالة، مع تسجيل قفزة حادة فى الإصابات خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم، فى تقريرها اليومى بشأن مستجدات تفشى الفيروس الذى يسبب مرض "كوفيد-19"، وفاة 31 شخصا جراء العدوى خلال آخر 24 ساعة (مقابل 32 وفاة أمس الخميس و30 وفاة الأربعاء)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء فى المملكة إلى 642 شخصا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".
وأكدت الوزارة رصد 2591 إصابة جديدة بالفيروس التاجى خلال اليوم الأخير (مقابل 1975 إصابة أمس)، ليصبح إجمالى عدد حالات كورونا التى تم تسجيلها فى المملكة حتى اليوم 95748.
ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى الرياض (719)، تليها جدة (459) ومكة المكرمة (254) والمدينة المنورة (129) والهفوف (102).
وتماثل 1651 شخصا للشفاء من الفيروس فى السعودية منذ أمس، لصبح إجمالى عدد المتعافين 70616 شخصا.
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