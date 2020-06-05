شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة.. مصر تكشف عن علاج لفيروس كورونا والجرعات المطلوبة خلال العزل المنزلي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأربعاء، عن تفاصيل الجرعات الدوائية التي يحصل عليها المصابون بفيروس كورونا في العزل المنزلي.



وقالت إن "المريض يحصل على هيدروكسي كلوروكين 200 ملغم بكمية 16 قرصا لمدة 6 أيام، على أن يحصل في اليوم الأول على قرصين كل 12 ساعة وبداية من اليوم الثاني وحتى السابع يحصل على قرص كل 12 ساعة يوميا، وفيتامين سي"1 غم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل فيها يوميا على قرص واحد لمدة 7 أيام، كما يحصل على زنك 50 ملغم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل علي قرص يوميا لمدة 7 أيام".

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن "المريض يحصل أيضا في العزل المنزلي على "لاكتوفيررين" أكياس بكمية إجمالية 14 كيسا ليحصل على كيسين يوميا لمدة 7 أيام، كما يحصل المريض على "أستيل سستايين 200" بكمية 21 كيسا وذلك 3 مرات يوميا لمدة 7 أيام ".

وتابعت وزارة الصحة: "ويحصل المريض على باراسيتامول 500 مغم بإجمالي 10 أقراص يحصل عليها المريض عند ارتفاع درجات الحرارة، وبالنسبة للأطفال يحصلون على ازيثرومايسيين شراب وباراسيتامول شراب".

وأكملت وزارة الصحة والسكان، أن "يتم وضع علبة هاند جيل و5 ماسكات وترمومتر زئبقي لقياس درجة الحرارة".

المصدر: اليوم السابع

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